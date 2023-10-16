Строганова (Потоцкая) Мария Болеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1839
Дата смерти18.03.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.09.1856
Рождение ребёнка
17.10.1857
Дочь: Щербатова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Строганов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
13.04.1859
Сын: Строганов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Строганов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
28.09.1861
Сын: Строганов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Строганов Григорий Сергеевич
Смерть
18.03.1882
г. Штутгарт, Королевство Вюртемберг, Германская империя