Строганова (Потоцкая) Мария Болеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строганова (Потоцкая) Мария Болеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1839

Дата смерти

18.03.1882

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.09.1856

Муж: Строганов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
17.10.1857

Дочь: Щербатова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Строганов Григорий Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.04.1859

Сын: Строганов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Строганов Григорий Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.09.1861

Сын: Строганов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Строганов Григорий Сергеевич

Смерть
18.03.1882
г. Штутгарт, Королевство Вюртемберг, Германская империя
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