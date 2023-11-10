Строганов Григорий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения16.06.1829
Дата смерти13.07.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1829
Бракосочетание
22.09.1856
Рождение ребёнка
17.10.1857
Дочь: Щербатова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Строганова Мария Болеславовна
Рождение ребёнка
13.04.1859
Сын: Строганов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Строганова Мария Болеславовна
Рождение ребёнка
28.09.1861
Сын: Строганов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Строганова Мария Болеславовна
Смерть
13.07.1910