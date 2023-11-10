Строганов Григорий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтроганов Григорий Сергеевич

Строганов Григорий Сергеевич

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

16.06.1829

Дата смерти

13.07.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1829

Отец: Строганов Сергей Григорьевич

Мать: Строганова Наталия Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
22.09.1856

Жена: Строганова Мария Болеславовна

Рождение ребёнка
17.10.1857

Дочь: Щербатова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Строганова Мария Болеславовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.04.1859

Сын: Строганов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Строганова Мария Болеславовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.09.1861

Сын: Строганов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Строганова Мария Болеславовна

Смерть
13.07.1910
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close