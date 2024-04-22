Щербатов Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения20.09.1848
Дата смерти21.10.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1848
Бракосочетание
25.04.1879
Рождение ребёнка
16.02.1880
Сын: Щербатов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Щербатова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
30.08.1881
Дочь: Щербатова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Щербатова Мария Григорьевна
Смерть
21.10.1912