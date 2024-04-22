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Щербатов Алексей Григорьевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

20.09.1848

Дата смерти

21.10.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1848

Отец: Щербатов Григорий Алексеевич

Мать: Щербатова София Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
25.04.1879

Жена: Щербатова Мария Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.02.1880

Сын: Щербатов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Щербатова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
30.08.1881

Дочь: Щербатова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Щербатова Мария Григорьевна

Смерть
21.10.1912
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