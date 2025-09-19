Щербатов Григорий Алексеевич 20.12.1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербатов Григорий Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 20.12.1819, Монпелье

умер 04.11.1881, Генуя

Отец
Щербатов Алексей Григорьевич23.02.1776 г.р.
Мать
Щербатова (Апраксина) София Степановна09.11.1797 г.р.
Супруги
Щербатова (Панина) София Александровна13.11.1825 г.р.
Дети
Толстая (Щербатова) Александра Григорьевна29.09.1847 г.р.
Щербатов Алексей Григорьевич20.09.1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1819

Отец: Щербатов Алексей Григорьевич

Мать: Щербатова (Апраксина) София Степановна

Бракосочетание
29.04.1846

Жена: Щербатова (Панина) София Александровна

Рождение ребёнка
29.09.1847

Дочь: Толстая (Щербатова) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Щербатова (Панина) София Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
20.09.1848

Сын: Щербатов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Щербатова (Панина) София Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
10.10.1850

Сын: Щербатов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Щербатова (Панина) София Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
10.07.1860

Дочь: Долгорукова (Щербатова) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Щербатова (Панина) София Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
04.11.1881

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