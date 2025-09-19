Щербатов Григорий Алексеевич
мужской, родился 20.12.1819, Монпелье
умер 04.11.1881, Генуя
ОтецЩербатов Алексей Григорьевич23.02.1776 г.р.
МатьЩербатова (Апраксина) София Степановна09.11.1797 г.р.
Супруги
Щербатова (Панина) София Александровна13.11.1825 г.р.
Дети
Толстая (Щербатова) Александра Григорьевна29.09.1847 г.р.
Щербатов Алексей Григорьевич20.09.1848 г.р.Показать еще 2
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Рождение
20.12.1819
Бракосочетание
29.04.1846
Рождение ребёнка
29.09.1847
Дочь: Толстая (Щербатова) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Щербатова (Панина) София Александровна
Рождение ребёнка
20.09.1848
Сын: Щербатов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Щербатова (Панина) София Александровна
Рождение ребёнка
10.10.1850
Сын: Щербатов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Щербатова (Панина) София Александровна
Рождение ребёнка
10.07.1860
Дочь: Долгорукова (Щербатова) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Щербатова (Панина) София Александровна
Смерть
04.11.1881