Волконская (Столыпина) Елена Петровна
Место рождения
Дата рождения15.12.1892
Дата смерти05.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1892
Бракосочетание
29.04.1915
Рождение ребёнка
05.05.1915
Дочь: Щербатова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Щербатов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
14.07.1916
Дочь: Ди Серего Алигьери Мария Владимировна
Отец ребёнка: Щербатов Владимир Алексеевич
Немиров, Вінницька область
Бракосочетание
29.04.1923
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Чиконьяни Елена Вадимовна
Отец ребёнка: Волконский Вадим Григорьевич
Смерть
05.10.1985
Третья Французская республика