Волконская (Столыпина) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская (Столыпина) Елена Петровна

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Место рождения

Калнабярже, Kėdainių rajono savivaldybė, Kauno apskritis

Дата рождения

15.12.1892

Дата смерти

05.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1892

Отец: Столыпин Пётр Аркадьевич

Мать: Столыпина Ольга Борисовна

Калнабярже, Kėdainių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Бракосочетание
29.04.1915

Муж: Щербатов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
05.05.1915

Дочь: Щербатова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Щербатов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
14.07.1916

Дочь: Ди Серего Алигьери Мария Владимировна

Отец ребёнка: Щербатов Владимир Алексеевич

Немиров, Вінницька область
Бракосочетание
29.04.1923

Муж: Волконский Вадим Григорьевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Чиконьяни Елена Вадимовна

Отец ребёнка: Волконский Вадим Григорьевич

Смерть
05.10.1985
Третья Французская республика
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