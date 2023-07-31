Волконский Вадим Григорьевич
Место рожденияФранцузский Алжир, Третья Французская республика
Дата рождения24.05.1895
Дата смерти23.10.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Французский Алжир, Третья Французская республика
Бракосочетание
29.04.1923
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Чиконьяни Елена Вадимовна
Мать ребёнка: Волконская Елена Петровна
Смерть
23.10.1973
Французская Республика