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Волконский Вадим Григорьевич

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Место рождения

Французский Алжир, Третья Французская республика

Дата рождения

24.05.1895

Дата смерти

23.10.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Французский Алжир, Третья Французская республика
Бракосочетание
29.04.1923

Жена: Волконская Елена Петровна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Чиконьяни Елена Вадимовна

Мать ребёнка: Волконская Елена Петровна

Смерть
23.10.1973
Французская Республика
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