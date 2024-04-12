Ди Серего Алигьери (Щербатова) Мария Владимировна
Место рождения
Дата рождения14.07.1916
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1916
Бракосочетание
15.12.1940
Рождение ребёнка
?.01.1943
Сын: Ди Серего Алигьери Франческо
Отец ребёнка: Ди Серего Алигьери Федерико
г. Верона, Венеция, Королевство Италия
Рождение ребёнка
15.07.1944
Дочь: Бобринская Друсилло-Пирина
Отец ребёнка: Ди Серего Алигьери Федерико
г. Рим, Лацио, Королевство Италия
Смерть
2005