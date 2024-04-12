Ди Серего Алигьери (Щербатова) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ди Серего Алигьери (Щербатова) Мария Владимировна

Место рождения

Немиров, Вінницька область

Дата рождения

14.07.1916

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1916

Отец: Щербатов Владимир Алексеевич

Мать: Волконская Елена Петровна

Немиров, Вінницька область
Бракосочетание
15.12.1940

Муж: Ди Серего Алигьери Федерико

Рождение ребёнка
?.01.1943

Сын: Ди Серего Алигьери Франческо

Отец ребёнка: Ди Серего Алигьери Федерико

г. Верона, Венеция, Королевство Италия
Рождение ребёнка
15.07.1944

Дочь: Бобринская Друсилло-Пирина

Отец ребёнка: Ди Серего Алигьери Федерико

г. Рим, Лацио, Королевство Италия
Смерть
2005
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