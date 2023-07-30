Столыпина (Нейдгардт) Ольга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столыпина (Нейдгардт) Ольга Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1859

Дата смерти

22.10.1944

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1859

Отец: Нейдгардт Борис Александрович

Мать: Нейдгардт Мария Александровна

Рождение ребёнка
07.10.1885

Дочь: Фон Бок Мария Петровна

Отец ребёнка: Столыпин Пётр Аркадьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.12.1892

Дочь: Волконская Елена Петровна

Отец ребёнка: Столыпин Пётр Аркадьевич

Калнабярже, Kėdainių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
20.03.1894

Дочь: Волконская Наталья Петровна

Отец ребёнка: Столыпин Пётр Аркадьевич

Калнабярже, Kėdainių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
19.08.1895

Дочь: Столыпина Ольга Петровна

Отец ребёнка: Столыпин Пётр Аркадьевич

Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
31.10.1897

Дочь: Кейзерлинг Александра Петровна

Отец ребёнка: Столыпин Пётр Аркадьевич

Калнабярже, Kėdainių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
02.08.1903

Сын: Столыпин Аркадий Петрович

Отец ребёнка: Столыпин Пётр Аркадьевич

Калнабярже, Kėdainių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столыпин Пётр Аркадьевич

Смерть
22.10.1944
г. Париж, Иль-де-Франс, Французское государство
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