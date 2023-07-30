Столыпина (Нейдгардт) Ольга Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1859
Дата смерти22.10.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1859
Рождение ребёнка
07.10.1885
Дочь: Фон Бок Мария Петровна
Отец ребёнка: Столыпин Пётр Аркадьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.12.1892
Дочь: Волконская Елена Петровна
Отец ребёнка: Столыпин Пётр Аркадьевич
Рождение ребёнка
20.03.1894
Дочь: Волконская Наталья Петровна
Отец ребёнка: Столыпин Пётр Аркадьевич
Рождение ребёнка
19.08.1895
Дочь: Столыпина Ольга Петровна
Отец ребёнка: Столыпин Пётр Аркадьевич
Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
31.10.1897
Дочь: Кейзерлинг Александра Петровна
Отец ребёнка: Столыпин Пётр Аркадьевич
Рождение ребёнка
02.08.1903
Сын: Столыпин Аркадий Петрович
Отец ребёнка: Столыпин Пётр Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1944
г. Париж, Иль-де-Франс, Французское государство