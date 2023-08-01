Кейзерлинг (Столыпина) Александра Петровна
женский, родилась 31.10.1897, Калнабярже, Kėdainių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
умерла 30.09.1987, Французская республика
ОтецСтолыпин Пётр Аркадьевич14.04.1862 г.р.
МатьСтолыпина (Нейдгардт) Ольга Борисовна12.07.1859 г.р.
Супруги
Кейзерлинг Лев (Лео Гебхард) Гебхардович29.03.1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1897
Калнабярже, Kėdainių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Бракосочетание
25.12.1914
Варшава, Rzeczpospolita Polska
Смерть
30.09.1987
Французская республика