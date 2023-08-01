Кейзерлинг (Столыпина) Александра Петровна 31.10.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кейзерлинг (Столыпина) Александра Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 31.10.1897, Калнабярже, Kėdainių rajono savivaldybė, Kauno apskritis

умерла 30.09.1987, Французская республика

Отец
Столыпин Пётр Аркадьевич14.04.1862 г.р.
Мать
Столыпина (Нейдгардт) Ольга Борисовна12.07.1859 г.р.
Супруги
Кейзерлинг Лев (Лео Гебхард) Гебхардович29.03.1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1897

Отец: Столыпин Пётр Аркадьевич

Мать: Столыпина (Нейдгардт) Ольга Борисовна

Калнабярже, Kėdainių rajono savivaldybė, Kauno apskritis

Бракосочетание
25.12.1914

Муж: Кейзерлинг Лев (Лео Гебхард) Гебхардович

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Смерть
30.09.1987
Французская республика

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