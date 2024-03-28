Здырко (Томашина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Здырко (Томашина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Около 1945 г.р.

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ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Томашин Демьян

Мать: Томашина Антонина

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Здырко Тодор

Рождение ребёнка
1940

Сын: Здырко Николай

Отец ребёнка: Здырко Тодор

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Здырко Тодор

Рождение ребёнка
11.04.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Здырко Тодор

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Здырко Петр

Отец ребёнка: Здырко Тодор

Смерть
Неизвестно

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