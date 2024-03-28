Здырко (Томашина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Томашин Демьян
Мать: Томашина Антонина
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1940
Сын: Здырко Николай
Отец ребёнка: Здырко Тодор
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
11.04.1944
Рождение ребёнка
Около 1945
Сын: Здырко Петр
Отец ребёнка: Здырко Тодор
Смерть
Неизвестно