Томашина Антонина
Место рожденияГородковка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Томашина) Мария
Отец ребёнка: Томашин Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Здырко (Томашина) Анна
Отец ребёнка: Томашин Демьян
Рождение ребёнка
16.07.1921
Дочь: Штуль (Томашина) Ангелина
Отец ребёнка: Томашин Демьян
Смерть
1969
Похороны
Неизвестно