Томашин Демьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томашин Демьян

Место рождения

Городковка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Томашина) Мария

Мать ребёнка: Томашина Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Здырко (Томашина) Анна

Мать ребёнка: Томашина Антонина

Рождение ребёнка
16.07.1921

Дочь: Штуль (Томашина) Ангелина

Мать ребёнка: Томашина Антонина

Смерть
1944
Похороны
Неизвестно

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