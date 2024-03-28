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Здырко Петр

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Место рождения

Городковка

Дата рождения

Около 1945

Дата смерти

Около 1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

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Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1945

Отец: Здырко Тодор

Мать: Здырко (Томашина) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1980
Похороны
Неизвестно

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