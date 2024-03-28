Здырко Петр
Место рожденияГородковка
Дата рожденияОколо 1945
Дата смертиОколо 1980
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1945
Отец: Здырко Тодор
Мать: Здырко (Томашина) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1980
Похороны
Неизвестно