Здырко Тодор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Здырко Тодор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1940 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Около 1945 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Здырко (Томашина) Анна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Здырко Николай

Мать ребёнка: Здырко (Томашина) Анна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Здырко (Томашина) Анна

Рождение ребёнка
11.04.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Здырко (Томашина) Анна

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Здырко Петр

Мать ребёнка: Здырко (Томашина) Анна

Смерть
Неизвестно

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