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Кукаев Клементий Петрович

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

16.01.1882

Дата смерти

21.12.1923

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1882

Отец: Кукаев Пётр Андреев

Мать: Кукаева Акулина Гаврилова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Кукаев Александр Клементьевич

Мать ребёнка: Кукаева Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
06.11.1910

Сын: Кукаев Афанасий Клементьевич

Мать ребёнка: Кукаева Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Фролова Клавдия Клементьевна

Мать ребёнка: Кукаева Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Смерть
21.12.1923
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