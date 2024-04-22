Кукаев Клементий Петрович
Место рождения
Дата рождения16.01.1882
Дата смерти21.12.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1882
Отец: Кукаев Пётр Андреев
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кукаев Александр Клементьевич
Мать ребёнка: Кукаева Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
06.11.1910
Сын: Кукаев Афанасий Клементьевич
Мать ребёнка: Кукаева Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Фролова Клавдия Клементьевна
Мать ребёнка: Кукаева Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Смерть
21.12.1923