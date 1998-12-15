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Кукаев Александр Клементьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

26.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Кукаев Клементий Петрович

Мать: Кукаева Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
19.09.1930

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Кукаева Домна Алексеевна

Рождение ребёнка
05.05.1935

Дочь: Груздева Елена Александровна

Мать ребёнка: Кукаева Домна Алексеевна

Рождение ребёнка
26.09.1936

Дочь: Карлинова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Кукаева Домна Алексеевна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукаева Домна Алексеевна

Рождение ребёнка
01.01.1950

Сын: Кукаев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Кукаева Домна Алексеевна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукаева Домна Алексеевна

Смерть
26.09.1963
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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