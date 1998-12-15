Кукаев Александр Клементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти26.09.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
19.09.1930
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Кукаева Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
05.05.1935
Дочь: Груздева Елена Александровна
Мать ребёнка: Кукаева Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
26.09.1936
Дочь: Карлинова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Кукаева Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукаева Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
01.01.1950
Сын: Кукаев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Кукаева Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукаева Домна Алексеевна
Смерть
26.09.1963
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область