Кукаева (Цаплинова) Домна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукаева (Цаплинова) Домна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1910

Дата смерти

24.03.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукаев Александр Клементьевич

Рождение ребёнка
05.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукаев Александр Клементьевич

Рождение ребёнка
26.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукаев Александр Клементьевич

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукаев Александр Клементьевич

Рождение ребёнка
01.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукаев Александр Клементьевич

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукаев Александр Клементьевич

Смерть
24.03.1999
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