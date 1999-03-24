Кукаева (Цаплинова) Домна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1910
Дата смерти24.03.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1930
Рождение ребёнка
05.05.1935
Рождение ребёнка
26.09.1936
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
01.01.1950
Рождение ребёнка
1952
Смерть
24.03.1999