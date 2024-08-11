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Кутуков Сергей Леонидович

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Место рождения

Парфеньево, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

18.10.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1883 ст.

Отец: Кутуков Леонид Алексеевич

Мать: Кутукова (Семенова) Юлия Виссарионовна

Парфеньево, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутукова (Сотникова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
13.08.1912 ст.

Сын: Кутуков Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Кутукова (Сотникова) Вера Николаевна

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.08.1913 ст.

Сын: Кутуков Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Кутукова (Сотникова) Вера Николаевна

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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