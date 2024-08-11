Кутуков Сергей Леонидович
Место рождения
Дата рождения18.10.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1883 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1912 ст.
Сын: Кутуков Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Кутукова (Сотникова) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
20.08.1913 ст.
Сын: Кутуков Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Кутукова (Сотникова) Вера Николаевна
Смерть
Неизвестно