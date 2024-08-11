Кутукова (Сотникова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутукова (Сотникова) Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883 или 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 или 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутуков Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
13.08.1912 ст.

Сын: Кутуков Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Кутуков Сергей Леонидович

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.08.1913 ст.

Сын: Кутуков Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Кутуков Сергей Леонидович

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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