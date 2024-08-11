Кутукова (Сотникова) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883 или 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 или 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1912 ст.
Сын: Кутуков Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Кутуков Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
20.08.1913 ст.
Сын: Кутуков Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Кутуков Сергей Леонидович
Смерть
Неизвестно