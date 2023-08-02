Доцоева (Макеева) Айсят (Аисса)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.02.1870
Сын: Доцоев Агубечыр (Константин)
Отец ребёнка: Доцоев Арсамак
Рождение ребёнка
05.04.1871
Отец ребёнка: Доцоев Арсамак
Рождение ребёнка
11.11.1878
Отец ребёнка: Доцоев Арсамак
Рождение ребёнка
15.07.1881
Сын: Доцоев Каурбек
Отец ребёнка: Доцоев Арсамак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ханифа
Отец ребёнка: Доцоев Арсамак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Доцоев Арсамак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Доцоев Арсамак
Смерть
Неизвестно