Доцоев Каурбек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доцоев Каурбек

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1881

Отец: Доцоев Арсамак

Мать: Доцоева Айсят (Аисса)

Рождение ребёнка
1909

Сын: Доцоев Таймураз

Мать ребёнка: Доцоев Ханиффа

Россия
Рождение ребёнка
15.03.1911

Сын: Доцоев Дудар

Мать ребёнка: Доцоев Ханиффа

Ардон, Ардонский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цаголова Мурзета

Мать ребёнка: Доцоев Ханиффа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доцоев Заурбек (Тутули)

Мать ребёнка: Доцоев Ханиффа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доцоев Александр (Дебе)

Мать ребёнка: Доцоев Ханиффа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доцоев Ханиффа

Смерть
Неизвестно
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