Доцоев Каурбек
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1881
Отец: Доцоев Арсамак
Мать: Доцоева Айсят (Аисса)
Рождение ребёнка
1909
Сын: Доцоев Таймураз
Мать ребёнка: Доцоев Ханиффа
Россия
Рождение ребёнка
15.03.1911
Сын: Доцоев Дудар
Мать ребёнка: Доцоев Ханиффа
Ардон, Ардонский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цаголова Мурзета
Мать ребёнка: Доцоев Ханиффа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Доцоев Ханиффа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Доцоев Ханиффа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доцоев Ханиффа
Смерть
Неизвестно