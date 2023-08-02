Доцоев Арсамак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Доцоев Дудар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1870
Сын: Доцоев Агубечыр (Константин)
Мать ребёнка: Доцоева Айсят (Аисса)
Рождение ребёнка
05.04.1871
Мать ребёнка: Доцоева Айсят (Аисса)
Рождение ребёнка
11.11.1878
Мать ребёнка: Доцоева Айсят (Аисса)
Рождение ребёнка
15.07.1881
Сын: Доцоев Каурбек
Мать ребёнка: Доцоева Айсят (Аисса)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ханифа
Мать ребёнка: Доцоева Айсят (Аисса)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Доцоева Айсят (Аисса)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доцоева Айсят (Аисса)
Смерть
Неизвестно