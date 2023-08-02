Доцоев Арсамак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доцоев Арсамак

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Доцоев Дудар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1870

Сын: Доцоев Агубечыр (Константин)

Мать ребёнка: Доцоева Айсят (Аисса)

Рождение ребёнка
05.04.1871

Сын: Доцоев Мусса (Моисей)

Мать ребёнка: Доцоева Айсят (Аисса)

Рождение ребёнка
11.11.1878

Сын: Доцоев Ерусхан (Федор)

Мать ребёнка: Доцоева Айсят (Аисса)

Рождение ребёнка
15.07.1881

Сын: Доцоев Каурбек

Мать ребёнка: Доцоева Айсят (Аисса)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ханифа

Мать ребёнка: Доцоева Айсят (Аисса)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Доцоева Айсят (Аисса)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доцоева Айсят (Аисса)

Смерть
Неизвестно
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