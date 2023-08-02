Доцоев Мусса (Моисей) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доцоев Мусса (Моисей)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1871

Отец: Доцоев Арсамак

Мать: Доцоева Айсят (Аисса)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доцоев Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнаева Зинаида

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Образование
Неизвестно
Ардон, Церковно-приходское училище
Смерть
Неизвестно
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