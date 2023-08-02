Доцоев Мусса (Моисей)
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1871
Отец: Доцоев Арсамак
Мать: Доцоева Айсят (Аисса)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доцоев Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнаева Зинаида
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
Ардон, Церковно-приходское училище
Смерть
Неизвестно