Котелевская (Гайворонская) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котелевская (Гайворонская) Лариса

Место рождения

Украина

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Гайворонский Константин

Мать: Гайворонская (Куренная) Надежда

Рождение ребёнка
17.07.1963

Сын: Чаленко Александр

Отец ребёнка: Чаленко Александр

Рождение ребёнка
25.10.1966

Дочь: Гуевская (Чаленко) Елена

Отец ребёнка: Чаленко Александр

Бракосочетание
29.01.1976

Муж: Котелевский Владимир

Рождение ребёнка
20.04.1977

Сын: Котелевский Сергей

Отец ребёнка: Котелевский Владимир

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