Котелевская (Гайворонская) Лариса
Место рожденияУкраина
Дата рождения1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
17.07.1963
Сын: Чаленко Александр
Отец ребёнка: Чаленко Александр
Рождение ребёнка
25.10.1966
Дочь: Гуевская (Чаленко) Елена
Отец ребёнка: Чаленко Александр
Бракосочетание
29.01.1976
Муж: Котелевский Владимир
Рождение ребёнка
20.04.1977
Сын: Котелевский Сергей
Отец ребёнка: Котелевский Владимир