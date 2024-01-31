Котелевский Сергей
Место рожденияУкраина, Луганск
Дата рождения20.04.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1977
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
16.08.1997
Рождение ребёнка
27.10.1998
Сын: Котелевский Виталий
Мать ребёнка: Белозёрова (Винюкова) Елена
Рождение ребёнка
31.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Котелевская (Исаевская) Елена