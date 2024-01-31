Котелевский Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котелевский Сергей

Место рождения

Украина, Луганск

Дата рождения

20.04.1977

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

1940 г.р.

Жена

1977 г.р.

Дети

1998 г.р.
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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1977

Отец: Котелевский Владимир

Мать: Котелевская (Гайворонская) Лариса

Развод
Неизвестно

Жена: Белозёрова (Винюкова) Елена

Бракосочетание
16.08.1997

Жена: Белозёрова (Винюкова) Елена

Рождение ребёнка
27.10.1998

Сын: Котелевский Виталий

Мать ребёнка: Белозёрова (Винюкова) Елена

Рождение ребёнка
31.03.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котелевская (Исаевская) Елена

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