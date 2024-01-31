Чаленко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаленко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1963

Сын: Чаленко Александр

Мать ребёнка: Котелевская (Гайворонская) Лариса

Рождение ребёнка
25.10.1966

Дочь: Гуевская (Чаленко) Елена

Мать ребёнка: Котелевская (Гайворонская) Лариса

Смерть
Неизвестно

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