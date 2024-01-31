Чаленко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1963
Сын: Чаленко Александр
Мать ребёнка: Котелевская (Гайворонская) Лариса
Рождение ребёнка
25.10.1966
Дочь: Гуевская (Чаленко) Елена
Мать ребёнка: Котелевская (Гайворонская) Лариса
Смерть
Неизвестно