Гайворонская (Куренная) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайворонская (Куренная) Надежда

Место рождения

Украина, Луганск

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: (Гайворонская) Светлана

Отец ребёнка: Гайворонский Константин

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Котелевская (Гайворонская) Лариса

Отец ребёнка: Гайворонский Константин

Рождение ребёнка
Около 1946

Дочь: (Гайворонская) Светлана

Отец ребёнка: Гайворонский Константин

Рождение ребёнка
Около 1949

Сын: Гайворонский Владимир

Отец ребёнка: Гайворонский Константин

Смерть
Неизвестно

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