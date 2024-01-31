Гайворонская (Куренная) Надежда
Место рожденияУкраина, Луганск
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: (Гайворонская) Светлана
Отец ребёнка: Гайворонский Константин
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Котелевская (Гайворонская) Лариса
Отец ребёнка: Гайворонский Константин
Рождение ребёнка
Около 1946
Дочь: (Гайворонская) Светлана
Отец ребёнка: Гайворонский Константин
Рождение ребёнка
Около 1949
Отец ребёнка: Гайворонский Константин
Смерть
Неизвестно