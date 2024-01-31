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Гайворонский Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Гайворонский Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: (Гайворонская) Светлана

Мать ребёнка: Гайворонская (Куренная) Надежда

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Котелевская (Гайворонская) Лариса

Мать ребёнка: Гайворонская (Куренная) Надежда

Рождение ребёнка
Около 1946

Дочь: (Гайворонская) Светлана

Мать ребёнка: Гайворонская (Куренная) Надежда

Рождение ребёнка
Около 1949

Сын: Гайворонский Владимир

Мать ребёнка: Гайворонская (Куренная) Надежда

Смерть
Неизвестно

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