Гайворонский Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Гайворонский Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: (Гайворонская) Светлана
Мать ребёнка: Гайворонская (Куренная) Надежда
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Котелевская (Гайворонская) Лариса
Мать ребёнка: Гайворонская (Куренная) Надежда
Рождение ребёнка
Около 1946
Дочь: (Гайворонская) Светлана
Мать ребёнка: Гайворонская (Куренная) Надежда
Рождение ребёнка
Около 1949
Мать ребёнка: Гайворонская (Куренная) Надежда
Смерть
Неизвестно