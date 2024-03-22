Медведева (Котова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Котова) Анна Александровна

Место рождения

Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

11.12.1987

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1953 г.р.

Муж

1991 г.р.

Дети

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Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1987

Отец: Котов Александр Викторович

Мать: Котова Валентина Никоноровна

Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
25.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитренко Сергей

Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
20.10.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Кирилл

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
25.10.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Кирилл

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Кирилл

Развод
Неизвестно

Муж: Дмитренко Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитренко Сергей

Место жительства
Неизвестно
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
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