Котова (Домащенко) Валентина Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Домащенко) Валентина Никоноровна

Место рождения

СССР, Ставропольский край, Александровский район, хутор Львов

Дата рождения

19.02.1953

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР, Ставропольский край, Александровский район, хутор Львов
Рождение ребёнка
07.12.1986

Дочь: Хайруллина Елена Александровна

Отец ребёнка: Котов Александр Викторович

Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
11.12.1987

Дочь: Медведева Анна Александровна

Отец ребёнка: Котов Александр Викторович

Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Александр Викторович

Место жительства
Неизвестно
Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
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