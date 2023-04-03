Котова (Домащенко) Валентина Никоноровна
Место рожденияСССР, Ставропольский край, Александровский район, хутор Львов
Дата рождения19.02.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1953
СССР, Ставропольский край, Александровский район, хутор Львов
Рождение ребёнка
07.12.1986
Дочь: Хайруллина Елена Александровна
Отец ребёнка: Котов Александр Викторович
Рождение ребёнка
11.12.1987
Дочь: Медведева Анна Александровна
Отец ребёнка: Котов Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно