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Котов Александр Викторович

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Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

08.04.1960

Дата смерти

29.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1960

Отец: Котов Виктор Васильевич

Мать: Котова Анна Георгиевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.12.1986

Дочь: Хайруллина Елена Александровна

Мать ребёнка: Котова Валентина Никоноровна

Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
11.12.1987

Дочь: Медведева Анна Александровна

Мать ребёнка: Котова Валентина Никоноровна

Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Валентина Никоноровна

Место жительства
Неизвестно
Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
29.10.2001
Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Причина смерти: от рака
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