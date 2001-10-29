Котов Александр Викторович
Место рождения
Дата рождения08.04.1960
Дата смерти29.10.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1960
Отец: Котов Виктор Васильевич
Мать: Котова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
07.12.1986
Дочь: Хайруллина Елена Александровна
Мать ребёнка: Котова Валентина Никоноровна
Рождение ребёнка
11.12.1987
Дочь: Медведева Анна Александровна
Мать ребёнка: Котова Валентина Никоноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.10.2001
Причина смерти: от рака