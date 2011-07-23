Котова (Кирюхина) Анна Георгиевна
Место рождения
Дата рождения24.08.1921
Дата смерти23.07.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1921
Бракосочетание
26.03.1946
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Котов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
30.01.1948
Отец ребёнка: Котов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1950
Отец ребёнка: Котов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
01.02.1952
Отец ребёнка: Котов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
08.04.1960
Сын: Котов Александр Викторович
Отец ребёнка: Котов Виктор Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.07.2011