Котова (Кирюхина) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова (Кирюхина) Анна Георгиевна

Котова (Кирюхина) Анна Георгиевна

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

24.08.1921

Дата смерти

23.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1921

Отец: Кирюхин Георгий Васильевич

Мать: Кирюхина Елена Арсеньевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
26.03.1946

Муж: Котов Виктор Васильевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Котов Виктор Васильевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.01.1948

Сын: Котов Николай Викторович

Отец ребёнка: Котов Виктор Васильевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.04.1950

Сын: Котов Алексей Викторович

Отец ребёнка: Котов Виктор Васильевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.02.1952

Сын: Котов Василий Викторович

Отец ребёнка: Котов Виктор Васильевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.04.1960

Сын: Котов Александр Викторович

Отец ребёнка: Котов Виктор Васильевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
23.07.2011
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close