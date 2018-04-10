Котов Алексей Викторович
Место рождения
Дата рождения01.04.1950
Дата смерти10.04.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1950
Отец: Котов Виктор Васильевич
Мать: Котова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
01.01.1978
Мать ребёнка: Котова Вера
Бракосочетание
06.10.1983
Жена: Котова Татьяна Ивановна
Развод
До 1983
Жена: Котова Вера
Рождение ребёнка
07.09.1984
Дочь: Котова Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Котова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1986
Дочь: Драч Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Котова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Вера
Работа или профессия
Неизвестно
автомеханик, водитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.04.2018
Причина смерти: ---