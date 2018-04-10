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Котов Алексей Викторович

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.04.1950

Дата смерти

10.04.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1950

Отец: Котов Виктор Васильевич

Мать: Котова Анна Георгиевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.01.1978

Сын: Котов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Котова Вера

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
06.10.1983

Жена: Котова Татьяна Ивановна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Развод
До 1983

Жена: Котова Вера

Рождение ребёнка
07.09.1984

Дочь: Котова Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Котова Татьяна Ивановна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
22.04.1986

Дочь: Драч Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Котова Татьяна Ивановна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Вера

Работа или профессия
Неизвестно
автомеханик, водитель
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
10.04.2018
Калуга, город Калуга, Калужская область
Причина смерти: ---
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