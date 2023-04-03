Дмитренко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитренко Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Анна Александровна

Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Развод
Неизвестно

Жена: Медведева Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Анна Александровна

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