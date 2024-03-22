Медведев Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Кирилл

Место рождения

Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

17.11.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
20.10.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Анна Александровна

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
25.10.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Анна Александровна

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Анна Александровна

Место жительства
Неизвестно
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
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