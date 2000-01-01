Родина (Самылкина) Анна Ивановна
Место рожденияд.Михайловка, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Дата рождения01.09.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.09.1874
д.Михайловка, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Бракосочетание
11.01.1893
с.Проказна, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Рождение ребёнка
01.03.1900 ст.
Дочь: Дегтярёва Александра Васильевна
Отец ребёнка: Родин Василий Павлович
д.Михайловка, Урейской волости, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Смерть
Неизвестно