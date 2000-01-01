Родина (Самылкина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родина (Самылкина) Анна Ивановна

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Место рождения

д.Михайловка, Краснослободского уезда, Пензенской губернии

Дата рождения

01.09.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1874

Отец: Самулкин Иван Сергеев

Мать: Самулкина Татьяна Герасимова

д.Михайловка, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Бракосочетание
11.01.1893

Муж: Родин Василий Павлович

с.Проказна, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Рождение ребёнка
01.03.1900 ст.

Дочь: Дегтярёва Александра Васильевна

Отец ребёнка: Родин Василий Павлович

д.Михайловка, Урейской волости, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Смерть
Неизвестно
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