Самулкина (Кривова) Татьяна Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самулкина (Кривова) Татьяна Герасимова

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Место рождения

д.Чекаево, Краснослободского уезда, Пензенской губернии

Дата рождения

Вычислено 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1831 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852

Отец: Кривов Герасим Иванов

Мать: не указана

д.Чекаево, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Бракосочетание
10.11.1871 ст.

Муж: Самулкин Иван Сергеев

с.Проказна
Рождение ребёнка
01.09.1874

Дочь: Родина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Самулкин Иван Сергеев

д.Михайловка, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Смерть
Неизвестно
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