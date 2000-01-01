Самулкина (Кривова) Татьяна Герасимова
Место рожденияд.Чекаево, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Дата рожденияВычислено 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1852
Отец: Кривов Герасим Иванов
Мать: не указана
д.Чекаево, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Бракосочетание
10.11.1871 ст.
с.Проказна
Рождение ребёнка
01.09.1874
Дочь: Родина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Самулкин Иван Сергеев
д.Михайловка, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Смерть
Неизвестно