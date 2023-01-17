Дегтярёва (Родина) Александра Васильевна
Место рожденияд.Михайловка, Урейской волости, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Дата рождения01.03.1900 ст.
Дата смерти19.08.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1900 ст.
Отец: Родин Василий Павлович
Мать: Родина Анна Ивановна
д.Михайловка, Урейской волости, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Бракосочетание
22.03.1928
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дегтярёв Михаил Макарович
Отец ребёнка: Дегтярёв Макар Иванович
Рождение ребёнка
24.12.1933
Дочь: Дегтярёва Екатерина Макаровна
Отец ребёнка: Дегтярёв Макар Иванович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Дегтярёва Надежда Макаровна
Отец ребёнка: Дегтярёв Макар Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1941
Сын: Дегтярёв Николай Макарович
Отец ребёнка: Дегтярёв Макар Иванович
Смерть
19.08.1980
Салми, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия