Дегтярёва (Родина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва (Родина) Александра Васильевна

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Место рождения

д.Михайловка, Урейской волости, Краснослободского уезда, Пензенской губернии

Дата рождения

01.03.1900 ст.

Дата смерти

19.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1900 ст.

Отец: Родин Василий Павлович

Мать: Родина Анна Ивановна

д.Михайловка, Урейской волости, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Бракосочетание
22.03.1928

Муж: Дегтярёв Макар Иванович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дегтярёв Михаил Макарович

Отец ребёнка: Дегтярёв Макар Иванович

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
24.12.1933

Дочь: Дегтярёва Екатерина Макаровна

Отец ребёнка: Дегтярёв Макар Иванович

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Дегтярёва Надежда Макаровна

Отец ребёнка: Дегтярёв Макар Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1941

Сын: Дегтярёв Николай Макарович

Отец ребёнка: Дегтярёв Макар Иванович

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
19.08.1980
Салми, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
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