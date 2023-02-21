Родин Василий Павлович
Место рожденияд.Михайловка, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Дата рождения01.01.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
01.01.1866
Отец: Родин Павел Марков
Мать: Родина Степанида Акимова
д.Михайловка, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Бракосочетание
11.01.1893
Жена: Родина Анна Ивановна
с.Проказна, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Рождение ребёнка
01.03.1900 ст.
Дочь: Дегтярёва Александра Васильевна
Мать ребёнка: Родина Анна Ивановна
д.Михайловка, Урейской волости, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Смерть
Неизвестно