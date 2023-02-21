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Родин Василий Павлович

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Место рождения

д.Михайловка, Краснослободского уезда, Пензенской губернии

Дата рождения

01.01.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1866

Отец: Родин Павел Марков

Мать: Родина Степанида Акимова

д.Михайловка, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Бракосочетание
11.01.1893

Жена: Родина Анна Ивановна

с.Проказна, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Рождение ребёнка
01.03.1900 ст.

Дочь: Дегтярёва Александра Васильевна

Мать ребёнка: Родина Анна Ивановна

д.Михайловка, Урейской волости, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Смерть
Неизвестно
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