Родина Степанида Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1866
Отец ребёнка: Родин Павел Марков
д.Михайловка, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родин Павел Марков
Смерть
Неизвестно