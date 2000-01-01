Родина Степанида Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родина Степанида Акимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1866

Сын: Родин Василий Павлович

Отец ребёнка: Родин Павел Марков

д.Михайловка, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родин Павел Марков

Смерть
Неизвестно
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