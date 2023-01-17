село Проказна, село Проказна, Краснослободский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Проказна

Краснослободский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Краснослободский уезд
884Проказна, с. каз. и вл.при рч. Урее.303066138147Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Пурдошинская волость
471. Проказна, село бывшее государственное, при речке Урее, дворов 18, жителей 90, церковь православная, торж. 7-го и 8-го июля.
Краснослободский уезд, Урейская волость
516. Проказна, село бывшее владельческое, при речке Урее, дворов 28, жителей 191, церковь православная
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