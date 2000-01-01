Самулкин Иван Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамулкин Иван Сергеев

Самулкин Иван Сергеев

avatar

Место рождения

д.Михайловка, Краснослободского уезда, Пензенской губернии

Дата рождения

16.02.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1852 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Михайловка, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Бракосочетание
10.11.1871 ст.

Жена: Самулкина Татьяна Герасимова

с.Проказна
Рождение ребёнка
01.09.1874

Дочь: Родина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Самулкина Татьяна Герасимова

д.Михайловка, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close