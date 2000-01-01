Самулкин Иван Сергеев
Место рожденияд.Михайловка, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Дата рождения16.02.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.02.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Михайловка, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Бракосочетание
10.11.1871 ст.
с.Проказна
Рождение ребёнка
01.09.1874
Дочь: Родина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Самулкина Татьяна Герасимова
д.Михайловка, Краснослободского уезда, Пензенской губернии
Смерть
Неизвестно