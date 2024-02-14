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Хаеров Латып Минхайрович

Место рождения

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Мусин Минхаер

Мать: Мусина (Нагуманова) Зухра

Рождение ребёнка
29.01.1925

Сын: Минхайров Ангам Латыпович

Мать ребёнка: Гиматдинова (Гиматдинова) Гульминур Мутигулловна

Рождение ребёнка
28.11.1926

Сын: Минхайров Кавый Латыпович

Мать ребёнка: Гиматдинова (Гиматдинова) Гульминур Мутигулловна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Минхайров Рашит

Мать ребёнка: Гиматдинова (Гиматдинова) Гульминур Мутигулловна

Рождение ребёнка
30.05.1931

Сын: Минхайров Фуат Латыпович

Мать ребёнка: Гиматдинова (Гиматдинова) Гульминур Мутигулловна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гиматдинова (Гиматдинова) Гульминур Мутигулловна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Минхайров Ильдус Латыпович

Мать ребёнка: Гиматдинова (Гиматдинова) Гульминур Мутигулловна

Смерть
?.02.1975
Похороны
Неизвестно

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