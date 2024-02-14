Хаеров Латып Минхайрович
Место рожденияд.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Дата рождения1900
Дата смерти?.02.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Мусин Минхаер
Рождение ребёнка
29.01.1925
Сын: Минхайров Ангам Латыпович
Мать ребёнка: Гиматдинова (Гиматдинова) Гульминур Мутигулловна
Рождение ребёнка
28.11.1926
Сын: Минхайров Кавый Латыпович
Мать ребёнка: Гиматдинова (Гиматдинова) Гульминур Мутигулловна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Минхайров Рашит
Мать ребёнка: Гиматдинова (Гиматдинова) Гульминур Мутигулловна
Рождение ребёнка
30.05.1931
Мать ребёнка: Гиматдинова (Гиматдинова) Гульминур Мутигулловна
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гиматдинова (Гиматдинова) Гульминур Мутигулловна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Минхайров Ильдус Латыпович
Мать ребёнка: Гиматдинова (Гиматдинова) Гульминур Мутигулловна
Смерть
?.02.1975
Похороны
Неизвестно