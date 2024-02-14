Гиматдинова (Гиматдинова) Гульминур Мутигулловна
Место рожденияд.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Дата рождения1897
Дата смерти21.10.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1925
Сын: Минхайров Ангам Латыпович
Отец ребёнка: Хаеров Латып Минхайрович
Рождение ребёнка
28.11.1926
Сын: Минхайров Кавый Латыпович
Отец ребёнка: Хаеров Латып Минхайрович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Минхайров Рашит
Отец ребёнка: Хаеров Латып Минхайрович
Рождение ребёнка
30.05.1931
Отец ребёнка: Хаеров Латып Минхайрович
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хаеров Латып Минхайрович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Минхайров Ильдус Латыпович
Отец ребёнка: Хаеров Латып Минхайрович
Смерть
21.10.1975