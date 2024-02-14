Гиматдинова (Гиматдинова) Гульминур Мутигулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиматдинова (Гиматдинова) Гульминур Мутигулловна

Место рождения

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР

Дата рождения

1897

Дата смерти

21.10.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1925

Сын: Минхайров Ангам Латыпович

Отец ребёнка: Хаеров Латып Минхайрович

Рождение ребёнка
28.11.1926

Сын: Минхайров Кавый Латыпович

Отец ребёнка: Хаеров Латып Минхайрович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Минхайров Рашит

Отец ребёнка: Хаеров Латып Минхайрович

Рождение ребёнка
30.05.1931

Сын: Минхайров Фуат Латыпович

Отец ребёнка: Хаеров Латып Минхайрович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хаеров Латып Минхайрович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Минхайров Ильдус Латыпович

Отец ребёнка: Хаеров Латып Минхайрович

Смерть
21.10.1975

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