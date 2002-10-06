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Минхайров Фуат Латыпович

Место рождения

д.Сарабикулово Лениногорского района ТАССР

Дата рождения

30.05.1931

Дата смерти

06.10.2002

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1931

Отец: Хаеров Латып Минхайрович

Мать: Гиматдинова (Гиматдинова) Гульминур Мутигулловна

Рождение ребёнка
03.05.1955

Сын: Минхайров Ирек Фуатович

Мать ребёнка: Минхайрова (Еникеева) Ляля Хабировна

Рождение ребёнка
18.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минхайрова (Еникеева) Ляля Хабировна

Смерть
06.10.2002
Похороны
Неизвестно

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