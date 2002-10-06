Минхайров Фуат Латыпович
Место рожденияд.Сарабикулово Лениногорского района ТАССР
Дата рождения30.05.1931
Дата смерти06.10.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1931
Рождение ребёнка
03.05.1955
Мать ребёнка: Минхайрова (Еникеева) Ляля Хабировна
Рождение ребёнка
18.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минхайрова (Еникеева) Ляля Хабировна
Смерть
06.10.2002
Похороны
Неизвестно