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Минхайров Ангам Латыпович

Место рождения

ТАССР, Шугуровский район, с.Сарабикулово

Дата рождения

29.01.1925

Дата смерти

24.10.1997

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1925

Отец: Хаеров Латып Минхайрович

Мать: Гиматдинова (Гиматдинова) Гульминур Мутигулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минхайрова Мусагада Гариповна

Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1947

Сын: Минхайров Роберт Ангамович

Мать ребёнка: Минхайрова Мусагада Гариповна

Рождение ребёнка
26.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минхайрова Мусагада Гариповна

Рождение ребёнка
03.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минхайрова Мусагада Гариповна

Смерть
24.10.1997
Похороны
Неизвестно

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