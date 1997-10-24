Минхайров Ангам Латыпович
Место рожденияТАССР, Шугуровский район, с.Сарабикулово
Дата рождения29.01.1925
Дата смерти24.10.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1947
Сын: Минхайров Роберт Ангамович
Мать ребёнка: Минхайрова Мусагада Гариповна
Рождение ребёнка
26.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минхайрова Мусагада Гариповна
Рождение ребёнка
03.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минхайрова Мусагада Гариповна
Смерть
24.10.1997
Похороны
Неизвестно