Мусина (Нагуманова) Зухра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусин Галим
Отец ребёнка: Мусин Минхаер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусин Харис
Отец ребёнка: Мусин Минхаер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хаеров) Саида
Отец ребёнка: Мусин Минхаер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаеров Фатих
Отец ребёнка: Мусин Минхаер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хаеров) Бибисара
Отец ребёнка: Мусин Минхаер
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Валеева (Хаерова) Зайнап
Отец ребёнка: Мусин Минхаер
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Мусин Минхаер
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Хаеров) Минсара
Отец ребёнка: Мусин Минхаер
Смерть
1948