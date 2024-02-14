Валеева (Хаерова) Зайнап — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеева (Хаерова) Зайнап

Место рождения

д.Шугурово Лениногорского района ТАССР

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Мусин Минхаер

Мать: Мусина (Нагуманова) Зухра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валеев Шакир

Рождение ребёнка
1907

Сын: Валеев Ахмадулла

Отец ребёнка: Валеев Шакир

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Валеева) Карима

Отец ребёнка: Валеев Шакир

Рождение ребёнка
1918

Сын: Валеев Шакир

Отец ребёнка: Валеев Шакир

Смерть
Неизвестно

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