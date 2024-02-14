Валеева (Хаерова) Зайнап
Место рожденияд.Шугурово Лениногорского района ТАССР
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Мусин Минхаер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валеев Шакир
Рождение ребёнка
1907
Сын: Валеев Ахмадулла
Отец ребёнка: Валеев Шакир
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Валеева) Карима
Отец ребёнка: Валеев Шакир
Рождение ребёнка
1918
Сын: Валеев Шакир
Отец ребёнка: Валеев Шакир
Смерть
Неизвестно