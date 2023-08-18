Исакович Илья Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исакович Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Исакович) Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Исакович ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Исакович Степанида Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пекарская (Исакович) Мария Ильинична
Мать ребёнка: Исакович Степанида Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Исакович) Вера Ильинична
Мать ребёнка: Исакович Степанида Сергеевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Исакович Иван Ильич
Мать ребёнка: Исакович ?
Рождение ребёнка
1912
Сын: Исакович Игнат Ильич
Мать ребёнка: Исакович ?
Рождение ребёнка
11.10.1922
Мать ребёнка: Исакович Степанида Сергеевна
Смерть
Неизвестно
Смольяны, Оршанский район, Витебская область