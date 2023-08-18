Исакович ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакович ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Исакович) Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Исакович Илья Николаевич

Борейшево, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Исакович Иван Ильич

Отец ребёнка: Исакович Илья Николаевич

Борейшево, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Исакович Игнат Ильич

Отец ребёнка: Исакович Илья Николаевич

Борейшево, Оршанский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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