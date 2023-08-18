Исакович ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Исакович) Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Исакович Илья Николаевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Исакович Иван Ильич
Отец ребёнка: Исакович Илья Николаевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Исакович Игнат Ильич
Отец ребёнка: Исакович Илья Николаевич
Смерть
Неизвестно